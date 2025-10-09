Siirt'te zincirleme kaza: 3 öğretmen yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, hafif ticari araç ve bir minibüs daha henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 3 öğretmen yaralandı.
Kaynak: AA
Siirt'in Pervari ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, Z.K. yönetimindeki minibüs ile K.Y'nin kullandığı hafif ticari araç, Gökçekuru köyünün Göl mezrası mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 3 öğretmen yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Pervari Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.