Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 04.12.2025 15:40
  • Giriş: 04.12.2025 15:40
  • Güncelleme: 04.12.2025 15:40
Kaynak: AA
Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hastanede öldü

SİİRT (AA) - Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsmet Aydın Caddesi mevkisindeki kazada ağır yaralanan Fatma Uyanık (25) tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siirt-Kurtalan kara yolunun İsmet Aydın Caddesi mevkisinde 4 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Uyanık, polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

BirGün'e Abone Ol