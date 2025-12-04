Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hastanede öldü
Kaynak: AA
SİİRT (AA) - Siirt'teki trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İsmet Aydın Caddesi mevkisindeki kazada ağır yaralanan Fatma Uyanık (25) tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Siirt-Kurtalan kara yolunun İsmet Aydın Caddesi mevkisinde 4 Kasım'da yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Uyanık, polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.