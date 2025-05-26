Siirt- Yanan otomobile sürücüler müdahale etti; o anlar kamerada

SİİRT’te yanan otomobili fark eden bir yolcu otobüsünün sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Siirt-Batman kara yolu, Kıra Dağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GR 014 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek, yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Sürücü, yangın tüpünün bitmesi üzerine çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen Siirt-Marmaris seferini yapan bir yolcu otobüsünün sürücüleri Halil İbrahim Erden ve Ümit Bora, aracı durdurarak yangın tüpleriyle otomobildeki yangını söndürdü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından da soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)