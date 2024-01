Siirt’te 1000 yıllık saat 5 yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı

Siirt’te tarihi Ulu Cami’de yer alan 1000 yıllık saat, 4 kuşaktır bir aile tarafından bakım ve onarımı yapıldıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan saat kulesine yerleştirildi.

1970 yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında bulunan saat kulesinin yapılmasıyla tarihi Ulu Cami’den sökülen saat, isminin verildiği saat kulesine yerleştirildi. 80 basamaklı ve içi dar olan kuleye çıkıp inmek bir hayli güç olmasına rağmen saatin gönüllü olarak bakım ve onarımını yapan Özcan Özel, her gün titizlikle bakım ve onarımını yapıyor.



Saatin eski bir sanat eseri olduğunu ve saate bir bebek gibi baktığını belirten Özel, "Saat tarihi eser bir saattir. Uzun süre çalışmıyordu, şu anda çalışır vaziyettedir. Herkesin ilgisini çeken bir saat. Siirt’in sembolü, herkes tarafından beğenilen bir tarih eser. Herkesin ilgisini çekiyor. Saate ben bakıyorum. Ne gerekiyorsa tamiratı olsun, bakımı olsun, her türlü ihtiyacını ben karşılıyorum. Şu anda saat ağırlıklar vesilesiyle çalışıyor. Onları her gün benim kurmam gerekiyor, bakmam lazım, yağlamam lazım. Günde her zaman bakıyorum. Bir çocuk gibi bakıyoruz. Eski saat oluşundan her zaman bakıma ihtiyaç duyuyor. Ben babamdan öğrendim. O da amca oğlundan, dayısından, dedesinden en son kuşak olarak da ben bakmaktayım’’ dedi.