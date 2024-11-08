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Siirt’te 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde yatılı okulda 16 öğrenci, yedikleri yemek sonrası zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 08.11.2024 23:10
  • Giriş: 08.11.2024 23:10
  • Güncelleme: 08.11.2024 23:12
Kaynak: İHA
Siirt’te 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Siirt’te 16 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesine ait yurtta dün gece 16 öğrenci yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla öğrenciler Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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