Siirt’te 19 yaşındaki genç öldürüldü: Cinayetin nedeni PUBG tartışması

Siirt’te düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Adnan Pekgöz’ün, PUBG oyunu yüzünden öldürüldüğü belirlendi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde Aziz Asma’nın düzenlenen düğün töreninde halay çeken Adnan Pekgöz’ü (19) hedef alarak defalarca ateş edip öldürmesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre, aynı mahallede oturan Aziz Asma ve Adnan Pekgöz, 4 yıl önce PUBG adlı oyunu oynarken aralında çıkan tartışmada birbirlerine hakaret etmesi üzerine ikilinin arasında husumet oluştuğu öğrenildi.

Bu tartışmanın ardından sokakta karşılaştıklarında, Aziz Asma'nın taşla saldırdığı Adnan Pekgöz yaralandı. İkinci kez karşılaştıklarında ise bu kez Adnan Pekgöz, Aziz Asma'ya yumrukladı.

Olay, ailelerin araya girmesiyle büyümeden kapatıldı.

4 yıl sonra 6 Haziran'daki düğün gecesine silahla salona gelen Aziz Asma, halay çeken Adnan Pekgöz'ü uzun süre izledi. Halaya çıkınca da arkasından yaklaşarak ateş etti.

Pekgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.