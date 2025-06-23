Siirt’te 2 hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Siirt’te 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde 06 FCL 920 plakalı ve plakası öğrenilemeyen başka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.