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Siirt’te 266 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 20.04.2024 16:52
  • Giriş: 20.04.2024 16:52
  • Güncelleme: 20.04.2024 16:52
Kaynak: İHA
Siirt’te 266 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Siirt’in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Ziyaret Uygulama Noktasında F.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı çekicide yapılan aramada 266 gram metamfetamin ve 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

F.K. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

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