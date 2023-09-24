Siirt’te akrabalar arası kan davası barışla son buldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasındaki husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle düzenlenen törende barışla son buldu.



Kurtalan’a bağlı Kayabağlar Beldesi’nde 20 Nisan 2023’te Emrah Nas’ın, tartıştığı akrabası Selami Nas’ın babası Kadri Nas tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın ardından Nas ailesi arasında husumet başladı.

Kanaat önderlerinin araya girmesiyle, aileler arasında görüşmeler başladı. Görüşmeler sonrası aileler, barışmaya ikna edildi.



Husumet, Kurtalan ilçe merkezinde bulunan ilçe müftülüğüne bağlı Molla Recep Eviz Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda iki aile fertlerinin el sıkışması ve dualar eşliğinde son buldu.

Barış merasimine katılan Vali Dr. Kemal Kızılkaya; birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları vererek, sulhun önemine vurgu yaptı. Vali Kızılkaya, barışmayı kabul eden aile büyüklerine, kanaat önderlerine ve emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.