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Siirt’te amatör maç sonrası saha karıştı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2025 22:34
  • Giriş: 06.04.2025 22:34
  • Güncelleme: 06.04.2025 22:34
Kaynak: İHA
Siirt’te amatör maç sonrası saha karıştı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde oynanan Kurtalanspor ile Hakkari Zap Spor maçının ardından iki takımın futbolcuları arasında kavga çıktı.
Bölgesel Amatör 1. Grup karşılaşmasında Kurtalanspor ile Hakkari Zap Spor karşı karşıya geldi. Kurtalan Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti. Galibiyetin ardından sahada gergin anlar yaşadı. Maçın son düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraftarların da sahaya inmesiyle olaylar kontrolden çıktı. Hem Hakkari Zap Spor hem de Kurtalanspor taraftarları arasında arbede yaşandı. Emniyet güçlerinin müdahale etmesiyle olaylar güçlükle son buldu.

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