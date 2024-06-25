Siirt’te anız yakma yasağı

Siirt Valiliği’nin aldığı kararla bahçe ve tarlalarda anız yakılması yasaklandı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt il genelinde aldığımız Valilik genel emri ile anız yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığımız ekipleri, hasat dönemi sonuna kadar riskli alanlarda günlük denetim ve devriye görevlerini sıklaştıracaktır. İl genelinde tarlasında anız yakanlara, dönüm başına 1933 TL idari para cezası uygulanacaktır. Lütfen anız yakmayın. Canlıları, çevreyi ve toprağı koruyun. Yanan anızlar, sadece toprağı değil, geleceği de yakar’’ ifadelerini kullandı.