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Siirt’te atın ısırdığı çocuk ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 15:28
  • Giriş: 07.04.2025 15:28
  • Güncelleme: 07.04.2025 15:28
Kaynak: İHA
Siirt’te atın ısırdığı çocuk ağır yaralandı

Siirt’in Köprübaşı köyünde atın ısırdığı 6 yaşındaki Zerda Ç. ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Zerda Ç., evlerinin önünde bağlı olan at tarafından başından ısırıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Zerda Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zerda Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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