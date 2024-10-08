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Siirt’te ATM’lere zarar veren şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 11:36
  • Giriş: 08.10.2024 11:36
  • Güncelleme: 08.10.2024 11:36
Kaynak: DHA
Siirt’te ATM’lere zarar veren şüpheli yakalandı

SİİRT’te bankalara ait ATM'lerin ekranlarını kırarak zarar veren S.Ş., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Hazreti Fakirullah Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen S.Ş., iki bankaya ait ATM'lerin ekranlarını kırarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ATM'lerin kullanılmaz hale geldiği belirlenirken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli S.Ş., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin ‘Hayvan hırsızlığı’ suçundan 2 kaydının olduğu belirlendi.

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