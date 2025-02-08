Siirt’te belediye protestosu

Politika Servisi

Siirt Belediyesi’ne kayyum atanmasına karşı dün belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. DEM Parti Siirt İl Eş Başkanı Rewşan Aslan, “Halkın iradesini 3 dönemdir gasbeden kayyumlar hukuk önünde hesap verecek” dedi.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ise kayyumun, işten çıkardığı işçilere ‘terörist’ damgası vurduğuna dikkat çekti. Sarıtaş, şunları söyledi: “İşçilere ‘terörist’ damgası vuruyor. Senden âlâ terörist mi var?