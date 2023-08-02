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Siirt’te bir evin deposunda yangın çıktı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 13:54
  • Giriş: 02.08.2023 13:54
  • Güncelleme: 02.08.2023 13:54
Kaynak: İHA
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Siirt’te bir evin deposunda yangın çıktı

Siirt’te bir evin merdiven altında depo olarak kullanılan bölmesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre yangın, Bahçelievler Mahallesi’nde bir evin merdiven altında depo olarak kullanılan bölmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonucu bodrum katı alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını söndürme çalışması başlattı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. 

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