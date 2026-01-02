Siirt’te çatılardan düşen kar kütleleri araç ve iş yerlerinde hasara yol açtı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te binaların çatılarında biriken kar kütleleri düşerek park halindeki 1 araçta ve zemin kattaki 2 işletmede hasara neden oldu. Kar kütlelerinin düştüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kooperatif Mahallesi 1757’nci Sokak’ta dün akşam saatlerinde 7 katlı apartmanın çatısında biriken kar kütlesi koparak park halindeki aracın üzerine düştü. Araçta hasar oluşurken, olayda yaralanan ise olmadı. Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi’nde ise 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, zemin kattaki 2 işletmenin sundurmasına düştü. İhbar üzerine her 2 bölgeye de polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yeni risk oluşmaması için çatılardaki kar kütlelerini tazyikli suyla temizledi. Kar kütlelerinin işletmenin çatısına düşme anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI