Siirt’te çıkan anız yangını söndürüldü



Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Yağmurtepe köyünde anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek çevreye yayıldı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı 8, jandarmaya ait 1 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında 250 dönümlük alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.