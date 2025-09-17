Siirt’te devrilen TIR’ın şoförü kazayı yara almadan atlattı

SİİRT’te kontrolden çıkarak devrilen TIR’ın şoförü, kazayı emniyet kemeri sayesinde yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Siirt-Bitlis kara yolunda meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilemeyen 36 AA 415 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR şoförü, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, TIR’ın yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

--------------------------

-TIR'ın yoldan kaldırılması

Haber-Kamera Akif ÖZALPSİİRT, (DHA)