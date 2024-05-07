Siirt’te dolu yağışı; sebze ve fıstık bahçeleri zarar gördü

Siirt merkez ile Baykan, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle sebze fidesi dikili arazilerle fıstık bahçeleri zarar gördü.

Baykan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle, Ulaştı köyündeki sebze fidelerinin ekili olduğu araziler zarar gördü. Dolu, kent merkezi, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde bazı bölgelerde ise fıstık ağaçlarına zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede zararın tespiti için çalışma başlatıldı.