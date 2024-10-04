Siirt’te emekli polis, otomobilinde ölü bulundu

Siirt'te emekli polis Fikret Bal (56), otomobilinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Siirt-Eruh Çevre Yolu’nda meydana geldi.

Yol kenarında park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Yapılan araştırmada, cesedin emekli polis Fikret Bal'a ait olduğu tespit edildi. Bal'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan ilk incelemede Bal’ın, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.