Siirt’te firari FETÖ’cü yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan M.G. adlı FETÖ’cü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerce, yapılan teknik ve saha çalışmaları çerçevesinde; hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan ihraç polis M.G., 30 Kasım’da kent merkezi Gaffar Okkan Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alınarak, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.