Siirt’te fıstık ve üzüm bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde fıstık ve üzüm bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde fıstık ve üzüm bahçesinde yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.
Çıkan yangında 20 dönümlük fıstık ve üzüm bahçesi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.