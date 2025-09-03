Siirt’te hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi’ndeki Siirt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.