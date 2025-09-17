Siirt’te hafif ticari araç şarampole devrildi: 2’si çocuk, 5 yaralı

SİİRT’te kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siirt-Tillo kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 AGG 221 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)