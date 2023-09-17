Siirt’te hafif ticari araçla ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Siirt’in Kurtalan ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Batman kara yolunda meydana geldi. A.D. yönetimindeki hafif ticari araç, M.M.Ç. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan O.D. ve F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.