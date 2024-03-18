Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt’te iki grup asında bıçaklı kavga

Ajans Haberleri
  • 18.03.2024 10:34
  • Giriş: 18.03.2024 10:34
  • Güncelleme: 18.03.2024 10:34
Kaynak: İHA
Siirt’te iki grup asında bıçaklı kavga

Siirt’te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı polis biber gazıyla müdahale ederek sonlandırdı.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Caddesi’nde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavga sonlanırken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol