Siirt’te iş yerine silahlı saldırı

Siirt’in Güres Caddesindeki bir lokanta işletmesine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede, boş kovanları buldu. Mermilerin, iş yerinin camına isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Ekipler, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.