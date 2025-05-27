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Siirt’te kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 12:12
  • Giriş: 27.05.2025 12:12
  • Güncelleme: 27.05.2025 12:12
Kaynak: İHA
Siirt’te kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt’in Baykan ilçesinde kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde evinde fenalaşan Muhammed Yusuf Celbek (6), ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden çocuğun kalp krizi geçirdiği belirlendi. Celbek’in cenazesi, Atabağı beldesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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