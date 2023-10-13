Siirt’te kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt’te evinin önünde oyun oynarken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Dün Barış Mahallesi’nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Miran Özçelik’e sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarpmıştı.

Vatandaşlar tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Miran, oradan da Diyarbakır’a sevk edilmişti.

Tedavi altına alınan Miran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün gözaltı işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.