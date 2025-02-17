Siirt’te kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Siirt’te etkisini gösteren ve belirli aralıklara yağan kar, Eruh ilçesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şehir merkezi, ilçeler ve köylerde yoğun şekilde yağan kar nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Yoğun kar yağışı bir taraftan kenti ve çevresini teslim aldı, diğer yandan kartpostallık manzara ve görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışı Eruh ilçesinde Çırav Dağı eteklerini ise beyaz bir örtüyle kapladı.

Uzun süredir kar yağışını beklediklerini belirten Nezir Can; ‘’Beklediğimiz kar sonunda geldi. Karın yağmasına çok mutlu olduk. Kar berekettir. Hem toprak hem de hastalık için iyidir’’ ifadelerini kullandı.