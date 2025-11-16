Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt’te kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 16.11.2025 14:35
  • Giriş: 16.11.2025 14:35
  • Güncelleme: 16.11.2025 14:35
Kaynak: DHA
Siirt’te kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT’in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Pervari ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Geçittepe grup köy yolu, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak mahsur kalan araçları kurtardı. Ekiplerin yolların kapanmaması için çalışması sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol