Siirt’te kar yağışı
Kaynak: DHA
SİİRT'te dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti, hasarlı kazalar meydana geldi.
Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Siirt'te dün gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış sürerken, araçların üzeri karla kaplanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Çocuklar, büyükleriyle birlikte kar topu oynayarak vakit geçirdi.
Yağış nedeniyle Siirt-Kurtalan kara yolunda bazı araçlar hasarlı kazalara karıştı. Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde de araçlar karla kaplı yolda yokuşu çıkamadı. (DHA)
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)