Siirt’te karda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan minibüsteki 13 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mersin’den gelen yolcu minibüsü, içindeki 13 yolcuyla yağışla birlikte kapanan Geçittepe grup köy yolunda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken, mahsur kalanlar kurtarıldı. (DHA)
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