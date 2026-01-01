Siirt’te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü

SİİRT’in Baykan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Göçükte çok sayıda küçükbaş hayvan öldü, ahırdaki 2 traktör ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi’nde Mehmet Emin Arıtürk’e ait çiftlikte meydana geldi. Üzerlerinde biriken karın ağırlığıyla bitişik 3 ahırın çatısı çöktü. Çökme sırasında ahırlardaki küçükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı. Yaklaşık 600 küçükbaşın bulunduğu ahırlarda göçük altında kalan çok sayıda hayvanın öldüğü belirtildi. Ahırda bulunan 2 traktör ve 1 kamyonetin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı. Mehmet Emin Arıtürk, zararın büyük olduğunu belirterek yetkililerden destek beklediklerini söyledi. (DHA)

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)