Siirt’te kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiliyor

Siirt’te etkili olan aşırı sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kentte çarşı ve sokakların boş kalmasına neden oldu. Kent meydanı ile en işlek noktalardan Güres Caddesi sessizliğe büründü. Vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Sıcak havadan bunalan Siirtliler, evlerinde vantilatör veya klima altında vakit geçirmeye çalışıyor. Kent sakinleri, geçmiş yıllara kıyasla bu yılın çok daha sıcak geçtiğini belirtiyor.

25 yıldır böyle bir sıcaklık görmediğini belirten Zübeyt Ödümlü, bu kadar sıcak bir havayla ilk kez bu yıl karşılaştıklarını ifade etti. Ödümlü, ‘’Mecbur kalmadıkça evden çıkmıyoruz. Klimalı yerleri arıyoruz ama o da etki etmiyor. Ne çalışabiliyoruz ne de dışarı çıkabiliyoruz. Allah, yardımcımız olsun" dedi.

Rıdvan Aslan da, serinleme çabalarını dile getirerek, "Siirt’te doğdum ve büyüdüm, ama bu yılki kadar aşırı sıcak görmedim. Eve gidip klima ya da vantilatör altında oturuyoruz. Soğuk suyla günde en az 1-2 defa duş alıyoruz" ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki Mehmet Can ise, 50 yıldır kent merkezinde yaşadığını belirterek, ‘’Böyle bir sıcaklığı hayatımda görmedim" dedi.