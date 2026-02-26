Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt’te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi köylüler kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 26.02.2026 19:38
  • Giriş: 26.02.2026 19:38
  • Güncelleme: 26.02.2026 19:38
Kaynak: DHA
Siirt’te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi köylüler kurtarıldı

SİİRT’in Tillo ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, köylülerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tillo ilçesi Hatrant Köyü kırsalında kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için sahibi Hüseyin Toprak, köylülere haber verdi. Keçiler, köylüleri yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

--------------

-Keçi sahibi ve vatandaşların, kayalık bölgeye gelmesi

-Köylülerin kayalıktan inmesi

-Keçilerin bulunması

-Keçilerin mahsur kalan yerden kurtarılması

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)

BirGün'e Abone Ol