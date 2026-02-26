Siirt’te kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi köylüler kurtarıldı
Kaynak: DHA
SİİRT’in Tillo ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, köylülerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Tillo ilçesi Hatrant Köyü kırsalında kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için sahibi Hüseyin Toprak, köylülere haber verdi. Keçiler, köylüleri yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. (DHA)
Görüntü Dökümü
--------------
-Keçi sahibi ve vatandaşların, kayalık bölgeye gelmesi
-Köylülerin kayalıktan inmesi
-Keçilerin bulunması
-Keçilerin mahsur kalan yerden kurtarılması
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)