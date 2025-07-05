Siirt’te kayıp şahıs ahırda ölü bulundu

Siirt’in Baykan ilçesinde kayıp olarak aranan şahıs, bir ahırda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Heval Mahallesi’nde 65 yaşındaki Hikmet Erdoğan, dün saat 21.00 sularında bahçesini sulamak için evden çıkıp bir daha haber alınamadı. Yakınlarını 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine polis, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirilerek arama çalışması yapıldı.

Erdoğan, arama çalışmaları sonucunda saat 05.10’da evinin yakınında bulunan ahırda bulunduğu, UMKE ekibinin kontrolü sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi.