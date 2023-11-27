Siirt’te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Siirt’in Eruh ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği aracın kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Eruh ilçe girişi Botanik Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

Kazada, Agit B., Rabia B., Dilgeş B.,Taybet E. ve Metin E. yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.