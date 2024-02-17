Siirt’te kontrolden çıkan kargo aracı bir eve daldı

Siirt’te sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo aracı zemin kattaki bir evin balkonuna daldı.



Alan Mahallesi’nde, Murat G. idaresindeki Yurtiçi kargoya ait kargo ait 56 AN 664 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak 3 katlı binanın zemin katındaki evin balkonuna girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.