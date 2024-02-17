Siirt’te kontrolden çıkan kargo aracı bir eve daldı
Siirt’te sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo aracı zemin kattaki bir evin balkonuna daldı.
Kaynak: İHA
Alan Mahallesi’nde, Murat G. idaresindeki Yurtiçi kargoya ait kargo ait 56 AN 664 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak 3 katlı binanın zemin katındaki evin balkonuna girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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