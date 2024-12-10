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Siirt’te köy okulunda sobayı yakmaya çalışan öğretmen yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde, okulda yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 22:41
  • Giriş: 10.12.2024 22:41
  • Güncelleme: 10.12.2024 22:41
Kaynak: İHA
Siirt’te köy okulunda sobayı yakmaya çalışan öğretmen yaralandı


Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü Aktepe mezrasında görev yapan Zeynep Evin İlkokulu öğretmeni Ömer Berat K., okulda sobayı tutuşturduğu sırada meydana gelen parlama nedeniyle elinden ve yüzünden yaralandı.
Olayın ardından öğretmene ilk müdahale köyde yapıldı. Durumu ciddi olan Ömer Berat K., Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra Diyarbakır’daki bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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