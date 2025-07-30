Siirt’te lastiği patlayan araç kaza yaptı: 1 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde seyir halinde lastiği patlayan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

İlçenin Toytepe köyünde seyir halindeyken lastiği patlayan 02 AAK 054 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Uluşık ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.