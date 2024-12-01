Siirt’te mahsur kalan keçi kurtarıldı

Siirt’in Eruh ilçesine dağlık alanda iki gündür mahsur kalan keçi, ERKUT ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bilgili köyünde hayvancılıkla uğraşan Mahmut Beytekin’in keçileri metrelerce yükseklikte mahsur kaldı.

Köylülerinde yardımıyla mahsur kalan üç keçiden ikisi kurtarıldı.

Ancak, yüksek bir yerde mahsur kalan üçüncü keçiye ulaşılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen Eruh Arama Kurtarma Ekibi (ERKUT) ve jandarma ekipleri, iki gündür mahsur kalan keçiyi uzun uğraşlar sonucu kurtarıp sahibine teslim etti.