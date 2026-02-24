Giriş / Abone Ol
Siirt’te öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Siirt'te öğrenci servisinin otomobille çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 24.02.2026 17:07
  • Giriş: 24.02.2026 17:07
  • Güncelleme: 24.02.2026 17:10
Siirt'in Pervari ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Pervari-Beğendik beldesi kara yolunda meydana geldi. Celal T. yönetimindeki öğrenci servisi minibüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan servis minibüsü, istinat duvarına çarparak durabildi.

Araçların şoförleri ile servisteki 4 öğrenci olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

