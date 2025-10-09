Siirt’te öğretmenleri taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Siirt’te öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siirt-Pervari kara yolu, Gölköy mevkiinde meydana geldi.

Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen, öğretmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçlardaki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.