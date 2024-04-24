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Siirt’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.04.2024 14:00
  • Giriş: 24.04.2024 14:00
  • Güncelleme: 24.04.2024 14:00
Kaynak: İHA
Siirt’te otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Siirt’te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Siirt-Kurtalan karayolu Siirt Üniversitesi Yerleşkesi önünde sürücüleri ve plakası öğrenilemeyen şehir içi yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Kazada, 3’ü otomobilde, 4’ü minibüste bulunan 7 kişi hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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