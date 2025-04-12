Siirt’te otomobil park halindeki araçlara çarptı

Siirt’te seyir halindeki otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Ölen ya da yaralananın olamadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, öğle sıralarında Kurtalan yolu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CKM 989 plakalı otomobil, hastane önünde park halindeki araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 3 araç hasar aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.