Siirt’te otomobil takla attı: 4 yaralı

Siirt’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Meydandere köyü yolunda meydana geldi. Hasan Aygün'ün kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki 3 kişi yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.