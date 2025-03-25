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Siirt’te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 09:44
  • Giriş: 25.03.2025 09:44
  • Güncelleme: 25.03.2025 09:44
Kaynak: İHA
Siirt’te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi’nde seyir halinde olan 10 YT 077 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Toprak’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Toprak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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