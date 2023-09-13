Siirt’te peynir bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Siirt’te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda peynir bidonuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile Batman İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

18 Temmuz’dan itibaren Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla fiziki ve teknik takibe alınan uyuşturucu çetesi, Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi.

12 Eylül’de düzenlenen operasyon neticesinde 5 şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, peynir bidonu içerisinde 5 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.