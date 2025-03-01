Siirt’te, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

SİİRT’te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Turan Beyazıt caddesinde meydana geldi. Seyir halindeki 56 AAZ 140 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile 49 AAR 517 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)